Export verso gli Usa: "Mercato importante per i nostri prodotti"

"Gli Stati Uniti sono un mercato importante per le realtà imprenditoriali della nostra provincia. I prodotti di eccellenza realizzati dalle nostre piccole e medie imprese sono molto apprezzati nel territorio americano, tanto che l’export verso il paese a stelle e strisce contribuisce a mantenere a livelli importanti l’economia del territorio. Auspichiamo che la nuova presidenza Trump sappia cogliere le opportunità e il valore delle nostre eccellenze". Dopo l’ Inauguration Day, la cerimonia di insediamento di Donald Trump come 47° Presidente degli Stati Uniti, Carlo Alberto Rossi, Segretario Generale Lapam Confartigianato, coglie l’occasione per commentare l’analisi svolta dall’ufficio studi associativo su quanto le imprese di Modena e provincia lavorino con gli Stati Uniti d’America.

Come emerge dall’indagine, con oltre 3 miliardi di euro Modena è la terza provincia italiana per valore delle esportazioni, pari all’11,9% del valore aggiunto provinciale. Le esportazioni manifatturiere verso gli Stati Uniti a Modena aumentano del 7,9%. Per Modena gli Stati Uniti sono il primo partner commerciale, verso cui viene esportato il 17,5% del totale export, quota superiore alla media regionale. Il 55,7% delle vendite modenesi sul mercato statunitense si concentrano nel settore degli Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi, settore in crescita del 13,1%.

"Questi dati mostrano come il rapporto tra il nostro territorio e gli Stati Uniti sia strategico – conclude Rossi –. Gli Usa riconoscono il valore dei nostri prodotti e della qualità delle nostre imprese e per noi rimangono uno dei principali mercati dove fare emergere le eccellenze. È importante dunque che venga mantenuto e preservato questo rapporto e che, se possibile, aumenti la collaborazione con uno dei principali Paesi che trainano la nostra economia territoriale e, di conseguenza, contribuiscono a favorire una diffusione del benessere sociale per tutta la comunità".

A livello regionale gli Stati Uniti superano quest’anno per la prima volta la Germania e diventano così il primo mercato di destinazione delle esportazioni emiliano-romagnole: l’export verso gli USA nel 2024 (ultimi dodici mesi a settembre) vale 10,8 miliardi di euro, pari al 7,1% del valore aggiunto regionale. Questo pone la nostra regione al secondo posto per esposizione verso il mercato statunitense dopo la Toscana, con una quota ben superiore alla media nazionale (4% del valore aggiunto).