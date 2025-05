Fd’I all’attacco:: "Lavori in ritardo. Il Bailey si poteva fare"

"Eravamo preoccupati prima, lo siamo molto di più dopo aver ascoltato l’assessore". Non ha convinto le opposizioni, l’assessore Zilioli, e Fratelli d’Italia spara a palle incatenate contro un’Amministrazione che, dice Alessandro Lucenti, "non dedica la necessaria attenzione ai lavori pubblici: tutte le opere sul territorio sono in ritardo, ma sul ponte, e sulla sua chiusura, si sta sbagliando tutto". Il principale partito di opposizione recrimina su suggerimenti che non sono stati presi in considerazione ("chiusura totale di un solo mese, senso unico alternato nell’altro periodo di lavori") e su quel "terzo turno di lavoro che andava imposto all’azienda rendendolo obbligatorio con una variazione del contratto". Poi c’è il ponte Bailey, "che si poteva fare, e quel milione di cui ha parlato Zilioli poteva essere reperito con contributi che sarebbero comunque arrivati, magari dalle aziende o della associazioni imprenditoriali cui la chiusura causerà danni ragguardevoli" e più in generale un’idea di improvvisazione che non rassicura. "Basti pensare – prosegue Fratelli d’Italia – che a un anno dal suo insediamento la Giunta Mesini non sa nemmeno se, e in che modalità, potrà essere utilizzata la traversa di San Michele, che in caso di emergenza diventa un asset fondamentale". s.f.