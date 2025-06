Fd’I: "Troppi rifiuti abbandonati, il sistema è fallito"

Il sistema di raccolta rifiuti a Pavullo è "un fallimento". Lo affermano Federica Galloni e Daniele Iseppi di Fratelli d’Italia sottolineando che da mesi assistono "a numerose e costanti lamentele da parte di cittadini pavullesi" e che "la situazione è esplosa in questi ultimi giorni con i cassonetti dei rifiuti rimasti stracolmi, impedendo il regolare conferimento che ha dato luogo a fenomeni di abbandono per strada". Segnalano che con l’arrivo del primo caldo il problema si è acuito, ha amplificato odori nauseabondi nei pressi dei cassonetti (con buona pace per i residenti) e offerto uno spettacolo indecoroso di Pavullo". Gli esponenti di Fdl precisano che il nuovo metodo di raccolta con i cassonetti digitali non funziona come dovrebbe "e, soprattutto, il nuovo piano deciso da Hera e concordato con l’Amministrazione comunale, che ha previsto una riduzione degli stessi in città e nelle frazioni, ha avuto un effetto domino sul fenomeno degli abbandoni. E di sicuro – sottolineano - la decisone, questa volta interamente dell’Amministrazione di Pavullo, di togliere numerosi cestini a febbraio per "risparmiare", non ha di certo migliorato la situazione". Affermano che la situazione è diventata insostenibile, con rifiuti depositati in modo inadeguato e una crescente sporcizia che caratterizza il nostro territorio. "Non possiamo più tollerare – aggiungono Galloni e Iseppi - uno stato di abbandono che compromette la salute pubblica e il decoro della nostra comunità. Le segnalazioni di incuria e di topi ‘a spasso’ per il paese evidenziano un malcontento diffuso e una mancanza di iniziative concrete da parte delle istituzioni per affrontare questa emergenza".

w. b.