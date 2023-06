Notte rossa a Maranello: Ferrari protagonista

Maranello (Modena), 9 giugno 2023 – "L’elemento fondante di questa manifestazione è lo spirito con cui la comunità si mette a disposizione per rendere speciale questo appuntamento". Comincia da qui, da quello che rende unico un appuntamento che porta in città decine di migliaia di persone ogni anno, il sindaco di Maranello Luigi Zironi per presentare l’edizione 2023 della ‘Notte Rossa’. "La crescita e il successo di questo evento, non sono dovuti solo al grande lavoro organizzativo quanto – puntualizza Zironi - alla coesione tra istituzioni, terzo settore, commercio locale e tessuto imprenditoriale". Quella che si celebra tra 17 e 18 giugno sarà la decima edizione, ed il programma studiato dal Comune e dal Consorzio Maranello Terra del Mito consolida, arricchendolo, un format premiato da un successo che si è rinnovato di anno in anno, saldando il legame tra la città del cavallino e la Ferrari. Che aprirà i cancelli dell’azienda al pubblico sabato dalle 18 alle 23.30 e domenica dalle 9 alle 15 ‘liberando’ Viale Enzo Ferrari, la strada che attraversa l’area degli stabilimenti del Cavallino, con ingresso e uscita da Via Grizzaga e Via Abetone Inferiore. Al centro della festa, come sempre, le ‘rosse’: il Ferrari Club Italia allestirà lungo le strade cittadine un autentico "museo a cielo aperto" con decine di modelli mentre in piazza Libertà, sabato, il "Ferrari Club Italia Race" mette in mostra i modelli Challenge e GT3 di ieri e di oggi, e con "Le Ferrari del Drake", proporrà alcune auto che hanno avuto un significato importante nella vita di Enzo Ferrari.

Dedicato ai motori anche il talk "Un caffè con" (Piazza Libertà) si sabato alle 19.30. Ospiti della Notte Rossa, per la prima volta, anche i piloti della Ferrari Driver Academy: con loro, alle 20.30, il pubblico potrà partecipare all’apertura del grande cuore Ferrari. Apertura straordinaria, per l’occasione, del Museo Ferrari fino alle 22.30. In programma anche il trekking storico "La strada del mito", con partenza da Via Abetone inferiore, sabato alle 19 e domenica alle 11, lo spettacolo piromusicale con fuochi d’artificio sabato sera, nel piazzale del Museo, le mostre al Mabic e all’Istituto Ferrari, la presentazione del libro di Alessandro Socini (domenica alle 18,30) accompagnati da un contorno di stands enogastronomici e di spettacoli in piazza Libertà. Sabato alle 22 il comedy show di Greg And The Frigidaires e i dj set di Radio Bruno Late Night. Il tutto senza dimenticare la solidarietà: chi partecipa alla Notte Rossa potrà acquistare magliette e gadget ufficiali della festa: il ricavato sarà devoluto alle popolazioni dell’Emilia-Romagna colpite dal recente alluvione.

