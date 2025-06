Festa con le "morette" per i cento anni di Natalina Zanardi

Sono 100 anni davvero speciali quelli che ha festeggiato ieri assieme ai suoi familiari Natalina Zanardi, nata esattamente il 4 giugno del 1925. Per l’occasione, le è stato offerto un vero e proprio tuffo nella sua infanzia, grazie all’azienda agricola vignolese "Amidei Bettino" che le ha donato una composizione esclusivamente di ciliegie "Moretta" con la scritta "100" in marusticani.

"Fin da quando avevo 7 anni – ha ricordato Natalina ai parenti – andavo a raccogliere le Morette nell’unico albero che avevo, e la mia merenda era pane e Morette". In effetti, conferma chi la conosce bene, "Nadela" (questo il nome con la quale tutti la conoscono) mangia solo Morette, le altre varietà di ciliegie non le considera nemmeno.

Ancora in perfetta forma, mantiene una dieta piuttosto varia, ma sul bere non ammette eccezioni: un bicchiere di lambrusco non deve mai mancare. A portarle gli auguri anche il sindaco di Spilamberto, Massimo Glielmi. m. ped.