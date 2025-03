Festa dei Ciliegi in fiore, sfilano sette carri

Sala dei Contrari gremita ieri nella rocca di Vignola per la presentazione della 54° edizione della Festa dei ciliegi in fiore, il tradizionale appuntamento organizzato dall’associazione Centro Studi Vignola, presieduta da Massimo Toschi, in collaborazione con diverse associazioni del territorio e con il Comune di Vignola.

Tantissimi, come sempre, sono gli appuntamenti in programma, che avranno i loro momenti clou nelle prime due settimane di aprile. Sabato 5 alle 10, davanti all’ex mercato, è infatti in prevista l’inaugurazione ufficiale. Subito dopo, sempre all’ex mercato, sarà aperta l’esposizione di prodotti artigianali, industriali e alimentari, che proseguire nei giorni di fine settimana fino al 13 aprile. Domenica 6 aprile alle 16, prima sfilata dei carri in fiore, tra viale Mazzini, viale Trento Trieste, via Alessandro Plessi e Corso Italia. Sette, quest’anno, saranno i carri che sfileranno: "Primavera nel mondo" (a cura dell’associazione L’Urtiga), "Primavera sul prato" (Asilo di Viale Mazzini), "Fantasy di primavera" (Amici Miei), "Benvenuto Botticelli alla primavera vignolese" (I Ragazzi di Ca’ di Sola), "Primavera al Laghetto dei Ciliegi" (Quelli di Brodano), "Il libro della primavera" (Gruppo Rio Gamberi di Castelnuovo Rangone) e "Il ponte della primavera" (Gli Intoccabili). OItre alla sfilata dei carri in fiore, che si ripeterà anche sabato 12 aprile alle 20 e domenica 13 aprile alle 16, tanti altri saranno gli appuntamenti. "Ringrazio per il grande lavoro tutti i volontari – ha detto Massimo Toschi, presidente del Centro Studi Vignola – non solo quelli della nostra associazione, ma tutte le realtà che collaborano con noi. Grazie anche ai ragazzi delle scuole medie, che hanno realizzato i disegni per l’annuario, i quali saranno tutti esposti all’ex mercato in occasione della festa. È un momento educativo, quello del disegno dell’annuario (ovvero la pubblicazione che viene realizzata ogni anno per questo evento, ndr) perché permette ai giovani di riflettere sull’ambiente in cui vivono e di diventare protagonisti della loro comunità".

L’amministrazione comunale è stata rappresentata dalla vicesindaca Anna Paragliola e dagli assessori Niccolò Pesci e Daniela Fatatis. Paragliola ha commentato: "Questo evento rappresenta sempre un’importante occasione di promozione del nostro territorio, ma non solo: emerge il grande senso di comunità che ha Vignola".

Marco Pederzoli