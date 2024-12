Festa per la vittoria di Emilia 5 in Sudafrica: "Siamo orgogliosi del team Onda Solare"

"Orgogliosi di festeggiare questa mattina, insieme agli alunni dell’IIS Ferrari, l’immensa vittoria conquistata dal team Onda Solare lo scorso settembre con il prototipo ad energia solare Emilia 5, che ha trionfato in Sudafrica nella ‘Sasol Solar Challenge’ davanti ad equipaggi provenienti da tutto il mondo". L’annuncio è del sindaco Luigi Zironi che ha partecipato all’evento organizzato in Auditorium dall’Istituto superiore maranellese con la collaborazione del Comune.

Durante la competizione, Emilia 5 ha conquistato il primo posto nella categoria Cruiser, distinguendosi inoltre con l’assegnazione del prestigioso BMW South Africa Innovation Award, grazie all’innovativo sistema di sospensioni posteriori sviluppato dal team, composto da studenti e professori di Università di Bologna, alunni dall’IIS A. Ferrari e volontari dell’Associazione Sportiva Onda Solare.

"Complimenti a tutti coloro – ha proseguito Zironi – che hanno contribuito a questa impresa: docenti ed ex docenti dell’IIS Ferrari, alunni ed ex alunni, Centro MOST, Università di Bologna. Il nome di Maranello continua a viaggiare per il mondo e ad evocare eccellenza, innovazione, creatività e passione per i motori".