Fiera di San Felice, è ora dell’evento ’Birra & radici’

La Fiera di giugno di San Felice, che inizia oggi, continua il ciclo dei grandi appuntamenti che contrassegnano il calendario dell’Area Nord. "Birra & radici" è il tema che caratterizza le giornate di questo evento che proseguirà fino al 16 giugno, organizzato dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune. Nell’occasione sono previste tutte le serate appuntamenti musicali in via Mazzini e in Piazza Castello, mentre altre proposte culturali e di intrattenimento saranno ospitati in quei giorni nel prato della Rocca e in Largo Posta. Tutte le sere, poi, dalle 18.30, in via Mazzini, via Roma, viale Campi e Piazza Posta aperitivo dei birrai e Street Food, mentre dalle 19.30, in piazza Matteotti, sarà aperto il ristorantino con spaghetteria (venerdì 14 giugno), cotolette (sabato 15 giugno) e risotteria (domenica 16 giugno) e tutte le sere alle 24 spaghetti aglio, olio e peperoncino. Da oggi a lunedì 17 giugno funzionerà inoltre il luna park in piazza del Mercato con tante attrazioni. Come accaduto in passato, in occasione della fiera, il consueto mercato odierno e di lunedì 17 giugno si svolgeranno in piazza Italia. "Il Festival dell’Agricoltura di San Felice affonda le sue radici nella fertile terra emiliana, dove l’agricoltura è stata da sempre l’anima pulsante della comunità. Quest’anno la manifestazione sfoggerà un nuovo look unendo divertimento e tradizione; ecco come nasce "Birra & radici" – spiega Mariarosa Bellodi presidente della Pro Loco – l’idea è quella di attrarre il maggior numero di visitatori all’interno delle mura medievali del nostro paese, anche i giovani".

Alberto Greco