Finge di chiedere informazionie molesta una donna in strada

CASTELFRANCO

Con una scusa l‘ha avvicinata e, fingendo di doverle chiedere informazioni, quando si è trovato a pochi passi da lei le è saltato addosso per poi toccarla nelle parti intime. Vittima dell‘aggressione a sfondo sessuale, avvenuta in pieno centro storico a Castelfranco Emilia, una donna di 49 anni. L‘episodio è avvenuto ieri mattina e grazie all‘immediato intervento dei carabinieri il presunto responsabile è stato individuato e denunciato. Era circa mezzogiorno, ieri e la donna stava camminando in centro. In base a quanto raccontato dalla vittima, il giovane le si è avvicinato fingendo di doverle chiedere una informazione. Quando la signora si è fermata, chiedendo in che modo potesse aiutarlo, lo sconosciuto però le si è avventato addosso per poi palpeggiarla nelle parti intime. Fortunatamente l‘aggressione è avvenuta a pochi passi da un bar, dove la vittima, dopo essersi divincolata dal molestatore, si è immediatamente rifugiata per chiedere aiuto. La barista ha soccorso la donna, che è comprensibilmente scoppiata in lacrime ed ha allertato i carabinieri che, giunti subito sul posto, hanno raccolto la testimonianza della 49enne grazie alla quale sono in breve risaliti al responsabile. Si tratta di un ragazzo noto in paese a quanto pare, a detta degli stessi cittadini e proprio per atteggiamenti simili. Nei confronti del 30enne - subito intercettato – è quindi scattata la denuncia.

v. r.