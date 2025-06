Lotta ai disturbi alimentari. Domani una giornata di sensibilizzazione

Domani è il World Eating Disorders Action Day, una data simbolica per sensibilizzare l’opinione pubblica sui Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA), sempre più spesso definiti come Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione (DNA). L’iniziativa, promossa da Società Scientifiche e Associazioni di familiari, rappresenta un’occasione fondamentale – fa presente l’Ausl – per richiamare l’attenzione su malattie che coinvolgono milioni di persone nel mondo. Il focus dell’edizione 2025 è incentrato sul ruolo delle famiglie: non come causa, ma come risorsa preziosa nel percorso di cura, anche nel modenese.

"Per molto tempo la responsabilità dei disturbi alimentari è stata attribuita quasi esclusivamente alla famiglia, in particolare ai genitori. Gli studi più recenti dimostrano invece che i DNA sono disturbi multifattoriali, originati da un intreccio complesso di fattori culturali, biologici, psicologici e familiari" dichiarano Roberta Covezzi, responsabile Programma DCA Ausl di Modena ed Elisa Pellegrini, referente ricovero ospedaliero DCA dell’Aou. "Una metafora efficace è quella della vasca con i pesci rossi: se uno dei pesci si ammala, intervenire solo su di lui non basta. Bisogna prendersi cura dell’acqua e della vasca. Così, nel trattamento dei DNA, non è sufficiente concentrarsi sulla persona malata: occorre agire sull’intero sistema che la circonda".