Un pomeriggio tra le grandi arie dell’opera

In questo pomeriggio che ha già il sapore dell’estate, lasciamoci accompagnare da belle voci e da grandi arie d’opera. "Tra il serio e il faceto" è il recital che il basso baritono Alessandro Busi, modenese di nascita e bolognese d’adozione, terrà oggi alle 17 all’auditorium della Corale Rossini in via Livio Borri. È un omaggio che l’artista vuole dedicare alla città in occasione del suo trentennale debutto in palcoscenico: insieme al soprano Stefania Sommacampagna e alla Corale Lirica Rossini, diretta dal maestro Luca Saltini, che accompagnerà anche al pianoforte, Alessandro Busi (a destra) (fra gli interpreti italiani più attivi nel ruolo del ‘basso buffo’ rossiniano e donizettiano) proporrà una selezione dei brani più famosi della sua carriera, per un viaggio emozionante attraverso la storia dell’opera. Uno speciale pomeriggio canoro anche alla sala polivalente del Circolo sociale ‘Cibeno Pile’ di Carpi, dove oggi alle 16 si terrà il concerto di fine stagione del Circolo lirico ‘Giuseppe Verdi’. Protagoniste le voci del mezzosoprano Erica Cortese (a sinistra) e del basso Riccardo Ferrari, entrambi carpigiani, insieme al soprano Natalia Roman, al tenore Gustavo Porta e al baritono Sergio Bologna, tutti accompagnati al pianoforte dal maestro Pietro Mariani. Erica Cortese si è formata al Conservatorio Boito di Parma e ha poi affinato la sua arte presso l’Accademia del Belcanto ‘Rodolfo Celletti’ di Martina Franca, e col celebre soprano Raina Kabaivanska: ha debuttato in prestigiosi teatri, vincendo premi internazionali. Riccardo Ferrari ha studiato al Conservatorio di Parma, allievo del soprano Gina Cigna, quindi si è perfezionato con Aldo Protti e Samuel Ramey. Fra le perle della sua carriera, "Il Barbiere di Siviglia" diretto da Claudio Abbado, sia al Comunale di Ferrara che a Ferrara. Il ricavato del pomeriggio musicale verrà devoluto all’Amo, l’Associazione malati oncologici di Carpi che a sua volta effettuerà un servizio di trasporto da Novi, per accompagnare al concerto persone in difficoltà.

s.m.