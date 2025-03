Finito il cantiere in via Solimei. Il sottopasso riapre alle auto

"Il sottopasso di via Solimei è nuovamente aperto e percorribile". Questo è l’annuncio che l’amministrazione comunale di Castelfranco Emilia ha diffuso ieri, dopo che da diversi mesi questo snodo stradale presentava problemi. In particolare, la situazione si faceva difficile, e molto spesso "impossibile", quando veniva a piovere, anche senza una particolare intensità. Il sottopasso infatti si allagava e il traffico veicolare doveva optare per strade alternative. Ora, appunto, il problema è stato risolto.

Dal Comune di Castelfranco Emilia spiegano nello specifico: "Dopo un importante intervento di manutenzione straordinaria, l’infrastruttura è stata restituita alla pubblica viabilità. I lavori hanno riguardato problematiche di diversa natura che nelle ultime settimane hanno provocato la chiusura del sottopasso: tra questi il blocco delle pompe di drenaggio, la rottura del tubo di svuotamento delle acque e il ripristino del fosso di scarico. Gli interventi di ripristino, per la loro complessità, hanno richiesto tempi piuttosto lunghi, e continueranno a essere monitorati per garantire il corretto deflusso delle acque e prevenire nuovi allagamenti".

"Siamo consapevoli delle difficoltà causate dalla chiusura del sottopasso – commenta il sindaco di Castelfranco Emilia, Giovanni Gargano – e, per questo, vogliamo esprimere il nostro rammarico per i disagi subiti, ringraziando tutti per la pazienza e la comprensione dimostrate in attesa della conclusione dell’intervento. L’attenzione resta alta: nelle prossime settimane verranno effettuati controlli costanti per assicurare il pieno funzionamento del sistema di drenaggio e intervenire tempestivamente in caso di criticità". Che non si sia trattato di un problema di facile soluzione lo aveva ricordato, già un paio di settimane fa, anche l’assessore ai Lavori pubblici, Fabio Berselli, che proprio al Carlino aveva dichiarato tra l’altro: "I lavori di ripristino del sottopasso di via Solimei sono iniziati prima di Natale e sono stati portati avanti per step successivi al fine di individuare e risolvere le criticità emerse". La notizia della soluzione del problema, in una zona peraltro piuttosto centrale della città, è stata condivisa anche via social, tanto che non sono mancati i relativi commenti. Tra chi si complimenta e chi fa notare il lungo lasso di tempo trascorso, c’è anche chi chiede ora di intervenire sulle buche nelle strade e chi al sottopasso di via del Villanoviano.

Marco Pederzoli