Finto medico truffa due anziani

Si sarebbe finto medico e direttore sanitario per circuire due anziani a Castelfranco Emilia, dai quali nel tempo si sarebbe fatto consegnare ben 70mila euro prestando ‘abusivamente’ assistenza medico sanitaria alle presunte vittime. Con quei soldi, secondo le accuse, un 45enne cosentino avrebbe poi acquistato una proprietà che, a suo dire, avrebbe destinato agli anziani, ai quali aveva spiegato che avrebbe aperto anche una Cra a Castelfranco. Cosa poi avvenuta: l’indagato aveva effettivamente realizzato senza alcun titolo un centro diurno ed una struttura assistenziale. L’uomo risponde di autoriciclaggio, truffa, circonvenzione di incapace e per il 45enne e altri quattro indagati la procura ha chiesto il processo. Ieri, però, l’udienza preliminare è stata rinviata. Gli altri indagati sono un siciliano di 41 anni e un 86enne di Savignano Il terzo è un 51enne di Castelfranco che nell’ambito di un esercizio di attività immobiliare, avrebbe ricevuto dal finto medico una somma importante in contanti, registrando un falso contratto di permuta immobiliare. Il quinto indagato è invece una 64enne di Rieti che avrebbe gestito le attività socio assistenziali.