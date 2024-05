Florim, presentato il bilancio di sostenibilità. Investiti 270 milioni di euro in soli due anni

Florim pubblica la 16ma edizione del ‘Bilancio di Sostenibilità’, il documento che descrive i risultati economici, sociali e ambientali ottenuti nel 2023 e presenta gli obiettivi per il prossimo futuro. "L’anno appena concluso verrà ricordato per l’inizio di un altro conflitto e per il protrarsi dell’instabilità geopolitica, con effetti negativi anche sull’economia. In tale contesto, nonostante una contrazione dei volumi rispetto al 2022, Florim, forte dei brillanti risultati conseguiti negli anni, continua a guardare al futuro con ottimismo confermando il piano di investimenti iniziato l’anno precedente". Questo il commento del Presidente Claudio Lucchese, che sottolinea come "nel biennio 2022-2023 sono stati realizzati interventi per oltre 270 milioni". Quanto agli altri dati registrati dal ‘Bilancio di Sostenibilità’, il profilo economico evidenzia, nel 2023, un fatturato di 467 milioni di euro e investimenti pari a 121 milioni. In tema ambientale la realizzazione di una nuova vasca per la raccolta delle precipitazioni presso lo stabilimento di Mordano ha permesso, insieme ad impianti già presenti, a Florim di recuperare e riutilizzare, nel 2023, 7 milioni di litri di acqua piovana. Continua anche la produzione di energia pulita (127000 mq di impianti fotovoltaici), mentre è del 2023 la presentazione del progetto di superfici Carbon Neutral.

Proseguono inoltre le attività di responsabilità sociale, grazie anche al contributo della Fondazione Ing. Giovanni Lucchese: dopo 10 anni di attività del Centro Salute e Formazione, siglato un nuovo accordo con Ospedale di Sassuolo per la formazione del personale medico e paramedico e a beneficio dei dipendenti Florim nell’accesso alle prestazioni sanitarie. Accanto alle attività di welfare, Florim ha poi sostenuto progetti per i territori alluvionati in Romagna, Avis e Croce Rossa Italiana.