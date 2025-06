Fondazione, sostenuti oltre cento progetti

È stato approvato all’unanimità il bilancio consuntivo 2024 della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi. Lo scorso anno l’ente ha destinato oltre 4,5 milioni di euro a favore del territorio, segnando un incremento rispetto al 2023 di oltre un milione di euro. Sono stati sostenuti 115 progetti, distribuiti in sei ambiti di azione, attraverso due bandi tematici, cinque progettualità dirette e numerose collaborazioni con enti locali e realtà del terzo settore. La quota più rilevante delle risorse, ovvero oltre 2,1 milioni di euro (46,7%), è stata destinata alla macroarea ‘istruzione, ricerca scientifica e sviluppo locale’, seguita da ‘arte, cultura e ambiente’ (1 milione di euro è stato stanziato per la realizzazione del sottopasso ciclopedonale di collegamento con il Parco Santacroce) e poi la macroarea ‘salute pubblica e attività di rilevanza sociale’, settore che ha registrato il maggior numero di interventi, grazie anche alla rete capillare del volontariato locale.

A livello patrimoniale, l’avanzo d’esercizio 2024 è di 13 milioni di euro, ben al di sopra della media del periodo 2018-2024 e sono stati accantonati ai fondi per l’attività istituzionale quadi 6 milioni di euro. Il patrimonio netto, vincolato al perseguimento degli scopi statutari, si è attestato a 300 milioni di euro, con un incremento di circa 6,9 milioni. I fondi a disposizione per la futura attività di erogazione ammontano a 15 milioni di euro. In merito a strutture e grandi progetti, nel 2024 la Fondazione ha concentrato il proprio impegno sul completamento di interventi strategici avviati negli anni precedenti. Tra questi, spiccano i lavori infrastrutturali e impiantistici che porteranno all’imminente apertura del Parco Santacroce e del nuovo sottopasso ciclopedonale su traversa San Giorgio; il rafforzamento della collaborazione con Unimore per lo sviluppo dell’attività del Polo Universitario di Carpi; la realizzazione di una palestra polifunzionale a servizio del territorio. Sono stati inoltre confermati gli interventi in favore delle comunità di Novi e Soliera. A Novi sarà realizzata una cittadella del tempo libero, con un impianto sportivo da circa 600 posti che fungerà anche da centro di aggregazione per i giovani, oltre alla riqualificazione e il potenziamento del polo culturale e aggregativo Habitat.