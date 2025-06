Fondi regionali in arrivo per la protezione civile

Fondi del piano triennale 2025 – 2027 della Regione per sei comuni modenesi. A Fanano, Finale Emilia, Frassinoro, Mirandola e Pievepelago è stato assegnato un contributo per la manutenzione e la gestione dei distaccamenti del Vigili del Fuoco di 36 mila a ciascun comune. Sestola, invece, ha ottenuto 40 mila euro per la realizzazione della nuova sede del Centro Operativo Comunale il cui progetto, riferisce il sindaco Fabio Magnani "è attualmente in fase valutativa". Questi fondi, deliberati dalla Giunta regionale, che ne ha dato il via libera, fanno parte degli oltre tre milioni di euro stanziati per consolidare e rinforzare la capacità operativa del sistema di protezione civile, e cioè centri di controllo più moderni ed efficaci, nuovi distaccamenti per i vigili del fuoco volontari, sale operative funzionali e integrate. È disponibile anche un cofinanziamento, insieme agli enti locali, che prevede interventi in oltre 50 comuni dell’Emilia Romagna. Il provvedimento stabilisce il concorso della Regione alle spese di Comuni ed enti locali per realizzare, aggiornare e provvedere alla manutenzione di strutture strategiche assegnate ad usi di protezione civile. I 36 mila euro concessi al Comune di Fanano, come riferisce il sindaco Stefano Muzzarelli, "serviranno per far fronte al pagamento delle utenze e all’acquisto di materiale di consumo per la gestione della caserma dei Vigili del fuoco volontari ospitata in un immobile di proprietà comunale. "I vigili del fuoco volontari – precisa - sono fondamentali nel sistema montagna, ci sono i distaccamenti solo a Fanano e a Pievepelago. Sono presidi fondamentali che si inseriscono nei servizi territoriali, indispensabili per sviluppare la montagna e renderla sempre più sicura e attrattiva. I volontari sono persone straordinarie che dedicano tempo alla comunità".

"Si rafforza il nostro impegno per la messa in sicurezza del territorio e dei cittadini dell’Emilia-Romagna - commenta Manuela Rontini, sottosegretaria con delega alla Protezione Civile -. Gli interventi previsti sono destinati a migliorare la capacità operativa e l’efficienza delle strutture e delle aree dedicate alla gestione delle emergenze, in un’ottica di prevenzione e risposta tempestiva che punta a costruire una rete ancora più diffusa e operativa in tempi rapidi su tutto il territorio regionale. L’obiettivo è che ogni comunità, anche la più piccola, possa contare su strutture moderne, attrezzate, pronte ad affrontare ogni tipologia di crisi e capaci di lavorare in maniera coordinata".

Walter Bellisi