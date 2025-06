Formigine, la ragazza scomparsa ritrovata seduta su una panchina

Dopo quattro giorni di apprensione e grazie anche alla segnalazione di alcuni cittadini sempre in contatto, attraverso le chat di controllo di vicinato con le forze dell’ordine è stata ritrovata e sta bene Greta Zanni, la 33enne di Formigine di cui si erano perse le tracce domenica pomeriggio. La 33enne, infatti, si era allontanata da casa all’improvviso dopo una discussione con i parenti senza portare con sé il proprio telefonino. I familiari avevano subito sporto denuncia ai carabinieri e tutta Formigine, oltre alla macchina delle forze dell’ordine si era attivata per ritrovarla. Ieri pomeriggio la giovane è stata avvistata seduta su una panchina di Formigine e subito è scattato l’allarme. La 33enne risultava in apparenza in buona salute ed è stata poi trasportata al comando della polizia locale, insieme anche ad una pattuglia dei carabinieri per poi essere affidata alle cure dei sanitari.

"Grazie alla collaborazione tra Carabinieri e Polizia locale di Formigine, coadiuvati dalla rete di controllo di vicinato, è stata ritrovata, questo pomeriggio a Formigine, Greta Zanni, la cui scomparsa era stata segnalata nella mattinata di ieri (3 giugno) – affermano dall’Amministrazione. Il Sindaco di Formigine Elisa Parenti ringrazia l’Arma dei Carabinieri, la Polizia Locale e i cittadini che fanno parte del sistema integrato di sicurezza comunale". La 33enne è stata poi sottoposta ai controlli sanitari di rito ma pare che stia bene e che non si sia mai allontanata da Formigine.