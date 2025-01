Formigine, nei consigli di frazione eletti membri e presidenti

Concluso l’iter d’insediamento dei consigli di frazione di Formigine, Casinalbo, Magreta, Corlo, Colombaro e Ubersetto. Come previsto dal regolamento comunale, nella prima seduta si sono insediati i rappresentanti designati dalle associazioni del territorio e dalle forze politiche nei singoli consessi. Gli intervenuti hanno eletto fra i loro membri un presidente, un vicepresidente, un segretario. I presidenti eletti sono Fabio Poli per Formigine, Roberto Benedetti per Casinalbo, Barbara Tintorri per Colombaro, Alessia Bevini per Corlo, Luigi Ferraguti per Magreta e Giovanna Del Villano per Ubersetto.

Per quanto riguarda i numeri, a Formigine si contano 38 effettivi e 30 supplenti, a Casinalbo gli effettivi sono 18 e 11 i sostituti, a Colombaro 14 effettivi e 8 sostituti, a Corlo i membri sono 15 effettivi e 5 supplenti, a Magreta 21 effettivi e 12 supplenti, a Ubersetto rispettivamente 18 e 5. In totale sono quindi 187 i cittadini coinvolti nelle attività dei consigli, che attraverso i loro incontri informeranno le comunità delle frazioni su progetti ed interventi eseguiti, su quelli programmati e sui futuri programmi che interesseranno la frazione e la città, ma raccoglieranno anche nuove segnalazioni o suggerimenti. I consigli resteranno in carica per tutta la legislatura.

"Gli incontri rappresentano un momento di confronto molto importante - afferma l’assessore alla partecipazione Giulia Malvolti (foto) - per continuare a dare risposte concrete e puntuali ai cittadini, alle associazioni e alle imprese".