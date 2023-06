Frantoio, nuove proteste ad Altolà "Delusi dalla giunta: ci ripensi"

Torna a fare parlare di sé l’annosa questione delle cave di ghiaia a San Cesario, con il Comitato Altolà Cave, presieduto da Debora Guarnieri, che ha scritto al sindaco per esprimere "rammarico" per le ultime decisioni prese in consiglio comunale e per invitare l’amministrazione comunale a tornare sui propri passi riguardo il nuovo frantoio previsto nella frazione di Altolà. "Abbiamo deciso di scriverle – riporta Guarnieri a nome del Comitato nella missiva rivolta al primo cittadino – per manifestarle il nostro più profondo rammarico dopo aver appreso che nell’ultimo consiglio comunale lei ed il suo gruppo avete votato contro alla proposta di revocare il permesso di costruire del nuovo frantoio previsto ad Altolà. Credendo alle sue parole, pronunciate neppure tre mesi fa, noi cittadini della frazione ci eravamo illusi che il fallimento della ’Granulati Donnini’ potesse divenire un’opportunità per stralciare, una volta per tutte, il mega-impianto dai piani dell’Amministrazione. Eravamo d’accordo con lei, sig. Sindaco, quando affermava che il nuovo frantoio è un’opera ormai superata che va fermata perché l’avvicinarsi del termine delle escavazioni ne rende superflua la realizzazione. Pensieri più volte ribaditi in prima persona durante gli incontri col nostro Comitato. Oggi purtroppo scopriamo che le sue parole erano solo slogan perché si è dimostrato di non volere affatto fermare la realizzazione del frantoio. Lei conosce benissimo il pesante impatto che un impianto del genere potrebbe avere sulla nostra frazione, sull’acqua che beviamo, sull’aria che respiriamo. In quanto gruppo di rappresentanza cittadina vogliamo manifestarle tutto lo sconforto, nostro e di tutti gli abitanti di Altolà, nonché la nostra, completa, perdita di fiducia nell’amministrazione comunale dopo le dichiarazioni precedentemente rese e la contrastante realtà dei fatti. Per riconquistare la fiducia nostra e dei cittadini di Altolà chiediamo di ridiscutere ufficialmente quanto deciso nell’ultimo consiglio. Il comitato e i cittadini della frazione continueranno, con coerenza, a lottare per realizzare gli obiettivi da sempre perseguiti: via i vecchi frantoi e no alla costruzione del nuovo!".

Parole molto dure, quelle del Comitato, alle quali il sindaco, Francesco Zuffi, ha rimandato per una replica a un prossimo comunicato. Inoltre, ha ribadito che la questione è delicata e che l’amministrazione comunale tornerà sul tema anche nel prossimo consiglio.

Marco Pederzoli