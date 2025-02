Fratelli d’Italia contro i rincari: "Sinistra senza una visione"

"Se si parla di sosta, accessibilità e parcheggi, Modena paga la totale mancanza di visione di una sinistra miope, che dopo anni di appalti a destra e a manca costringe i cittadini a pagare il conto di queste decisioni". Sulla questione dell’aumento del costo dei parcheggi e dei permessi Ztl interviene il capogruppo di Fratelli d’Italia, Luca Negrini: "Oltre alla questione degli aumenti dei costi della sosta si continua a evitare di affrontare in maniera strutturata l’emergenza parcheggi. Un altro evidente fallimento è quello del Novi Park, rispetto al quale la passata amministrazione si è vincolata con un contratto penalizzante per la città: il risultato fallimentare è sotto gli occhi di tutti".

Negrini evidenzia anche una mancanza di visione strategica generale. "La sinistra modenese continua a voltarsi dall’altra parte, fingendo di non sapere che, senza un intervento concreto anche in termini di pianificazione, si rischia di ingessare ulteriormente la città, a discapito del centro storico, che già soffre per la mancanza di un’accessibilità rapida per i fruitori. Ciò che è più grave è che lo fa con il solo obiettivo di portare avanti una battaglia ideologica, cercando di imporre l’uso dei mezzi pubblici o di alternative all’automobile, senza però offrire alternative valide e praticabili". La recente bocciatura "della nostra mozione per la realizzazione del parcheggio multipiano in San Giovanni del Cantone – commenta Negrini – è l’ennesima dimostrazione di questo atteggiamento".

Di parere opposto il presidente del Quartiere 1 Simone Bonfante del Pd: "Valuto positivamente la preannunciata revisione dei permessi d’accesso al centro storico, in quanto si registrano troppi veicoli sia in circolazione che in sosta all’interno del perimetro delle mura". Giudizio favorevole anche sulla "valorizzazione del Novi Park e del parcheggio ex Amcm, preferibilmente attraverso progetti con navette di piccole dimensioni ed a zero emissioni". Dovranno poi "anche essere valutate soluzioni alternative che agevolino il parcheggio da parte dei residenti sia lungo i viali che nelle vie limitrofe al centro storico – ha aggiunto Bonfante – e per questo ci auguriamo che si prosegua nella direzione di un progressivo allargamento della Ztl per trovare nuovi posti dedicati ai residenti". Occorre infine rilanciare il trasporto pubblico in tutto il territorio urbano, in modo tale da fornire a cittadini e lavoratori una vera alternativa all’auto privata".