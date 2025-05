Fuga di gas, traffico interrotto

Disagi alla viabilità ieri mattina sulla Strada statale 413 Romana Sud, a causa di una fuga di gas. Circa all’altezza dell’Angelo Po, durante lo svolgimento di lavori sulle tubature dell’acqua è stato accidentalmente tranciato un tubo del gas che correva parallelo. Di qui la decisione di chiudere la strada al traffico, nel tratto tra Appalto di Soliera e via Bella Rosa, per consentire gli interventi di riparazione. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco e i tecnici di Aimag, oltre agli agenti della Polizia locale per regolamentare il traffico. Già a mezzogiorno la Strada statale 413 Romana Sud è stata riaperta al traffico.