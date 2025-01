Fumano marijuana in auto, denunciati

Nei giorni scorsi a Spilamberto, in via Vignolese, una pattuglia della polizia locale dell’Unione è riuscita a inseguire e a fermare un veicolo che, qualche giorno prima, non si era fermato all’alt degli agenti. Sopra c’erano due persone intente a fumare quella che si è poi rivelata essere marijuana. Il conducente, G.T. 41 anni, residente a Vignola, aveva la patente revocata da dieci anni. Intervenuto anche il cane antidroga Fait, che ha rilevato un barattolo contenente marijuana. Il conducente è stato denunciato e sanzionato.