Fuori pericolo il bimbo caduto: "I traumi non sono gravi"

È fuori pericolo il ragazzino di 12 anni che martedì, intorno alle 16 a San prospero è precipitato dal balcone dell’appartamento in cui vive con la famiglia, situato al primo piano di una palazzina. Il minore, infatti, trasportato al Maggiore di Bologna in elisoccorso è stato dichiarato fuori pericolo: ha riportato diversi traumi nella caduta – dopo un volo di circa tre metri – ma nessuno ha fortunatamente ‘intaccato’ organi vitali. Pare che martedì pomeriggio il ragazzino, di origini ghanesi, fosse solo in casa con il fratellino di cinque anni. I due minori stavano infatti attendendo il ritorno a casa dei genitori. Secondo gli accertamenti, svolti nell’immediatezza dai carabinieri della locale stazione il ragazzino, intimorito forse da un rumore in casa, avrebbe scavalcato il balcone per poi precipitare al suolo. Il minore è stato subito soccorso da una vicina di casa, che ha dato l’allarme. Per fortuna che il bambino si sta riprendendo, le sue condizioni stanno migliorando grazie al tempestivo intervento dei sanitari. Secondo i sanitari il piccolo sarebbe fuori pericolo. Una buona notizia per la famiglia e gli amici dei genitori.

v.r.