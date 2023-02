Furti a Modena, fermato il ladro che vandalizza le auto: “Rubo per mangiare”

Modena: fermato il vandalo delle auto

Modena, 18 febbraio 2023 – È stato beccato proprio mentre, con un frangivetro tra le mani, vandalizzava l’ennesima auto parcheggiata per portarsi via qualche monetina. Grazie all’intuito investigativo degli agenti della volante e alla collaborazione dei cittadini è stato ammanettato nella notte il 45enne sardo accusato di essere responsabile di decine di furti ai danni di auto parcheggiate in città.

Colpi praticamente quotidiani che avevano destato un certo allarme tra i cittadini soprattutto in centro storico e in zona Sacca. L’uomo è stato fermato in via Saliceto Panaro verso le 3 di notte proprio mentre devastava l’ennesima vettura e dopo averne ripulite almeno tre. A segnalare i colpi era stato proprio un residente che, resosi conto di quanto stava accadendo, aveva avvisato la polizia.

Una volta ammanettato per furto aggravato l’indagato questa mattina è stato processato per direttissima.

‘Sono in depressione dalla morte di mio padre - ha affermato in aula quello che a tutti gli effetti sarebbe un topo d’auto seriale - rubo per mangiare’. L’indagato si è assunto la responsabilità solo di due, tre colpi.

Il giudice ha convalidato l’arresto in flagranza di reato e disposto per l’imputato l’obbligo di dimora e di presentazione alla pg, essendosi dimostrato collaborativo. Il pm aveva chiesto la custodia cautelare in carcere.

Diversi i colpi che l’uomo avrebbe messo a segno in questi giorni nel quartiere sacca e prima ancora in centro storico.

La settimana scorsa il 45enne era stato trovato dalla polizia in un casolare abbandonato con diversa refurtiva tra le mani: merce sottratta proprio da diverse vetture ripulite nelle ultime settimane