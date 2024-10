Scene del crimine, ecco come si deve intervenire

Nei giorni scorsi, all’auditorium dell’istituto Paradisi di Vignola, si è tenuta una serata dedicata al Prehospital Crime Scene Care - approccio e valutazione di una potenziale scena del crimine per operatori del soccorso, organizzato dalla Pubblica Assistenza Vignola, in collaborazione con Anpas Emilia Romagna. Questa iniziativa rientra nel modulo formativo First Responder di Anpas Emilia Romagna e ha visto relatori Giuseppe Carpana, referente della formazione per Anpas ER e il Maresciallo Maggiore dei Carabinieri RIS di Parma Stabile Massimiliano. Ha moderato la serata Roberto Fabiani, commissione formazione Pubblica Assistenza Vignola. Scopo del corso è stato quello di dare informazioni ai First Responder, i primi soccorritori ad intervenire sugli eventi, relative alla gestione di una potenziale scena del crimine, partendo dalla definizione di cosa è scena del crimine, passando dalle modalità di protezione della scena e delle relative prove, fino ad arrivare al confronto in plenaria con materiale fotografico di eventi accaduti realmente.

Stefano Barbieri (nella foto), presidente della Pubblica Assistenza Vignola, ha commentato "E’ stata una serata all’insegna della formazione per garantire ogni giorno un servizio sempre più qualificato e professionale. Questi momenti di incontro formativi sono fondamentali per i nostri volontari del soccorso e soprattutto, come in questo caso, altrettanto importante è interagire con le forze dell’ordine. Per il futuro sono previsti anche ulteriori approfondimenti tramite corsi pratici a dir poco interessanti".

m.ped.