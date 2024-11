Futuro Automotive . La Regione a caccia di sette Startup

CRIT, società modenese di scouting e consulenza tecnologica, insieme a Plug and Play Tech Center, la più grande piattaforma globale di Open Innovation ed accelerazione startup, sono alla ricerca di 7 startup da sostenere nell’ambito del nuovo programma di pre-accelerazione MotorStartER. C’è tempo fino al 15 Novembreper candidarsi compilando il form disponibile all’indirizzo web https://www.motorstarter.it/it/

Il programma di pre-accelerazione MotorStartER, che prenderà il via a gennaio 2025, riguarda startup che sono costituite (o che si impegnano a costituirsi in seguito) con sede legale operativa in Emilia-Romagna. Il programma durerà 6 mesi, da gennaio a giugno 2025, e sarà strutturato in workshop tematici raggruppati in 4 macro-temi: startup e team, prodotto, opportunità di finanziamento e pitch polishing.

"Le startup ammesse al programma MotorStartER avranno accesso ad un servizio continuo di monitoraggio dei finanziamenti pubblici a livello regionale, nazionale ed europeo". Inoltre, con un contributo agevolato, "potranno contare sul supporto alla scrittura da parte del team di CRIT per progetti e candidature ai bandi".

Plug and Play Tech Center, invece, con il suo track record e network nazionale ed internazionale di investitori e aziende, porterà valore aggiunto fondamentale per impostare i business nel modo corretto per essere pronti a guardare ad investitori e mercati globali. Le startup che saranno selezionate avranno l’opportunità di entrare in contatto con un team di esperti e con le aziende che fanno parte del network del Motor Valley Accelerator. "Il nuovo programma MotorStartER offre un link diretto con l’ecosistema del Motor Valley Accelerator, che nei primi 3 anni di attività ha già coinvolto 24 startup, erogato complessivamente 5 milioni di euro ed ha supportato lo sviluppo e l’ingresso sul mercato di diverse realtà tra quelle selezionate", commenta Marco Baracchi, direttore generale di CRIT.