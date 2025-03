Gasparini e Cibelli ricordano il sodalizio tra Martini e Fossati

Sarà dedicato a Mia Martini e al suo complicato legame con Ivano Fossati il concerto che Lalo Cibelli e Sabrina Gasparini (nella foto), accompagnati da Vincenzo Murè al pianoforte e Luca Modena alla batteria, terranno oggi alle 17 al Piccolo teatro Alberione, in via III Febbraio. Mia Martini e Ivano Fossati vissero una storia d’amore travagliata dalla metà degli anni ‘70: il loro sodalizio artistico ci ha comunque lasciato meravigliose canzoni, da "La casa del Serpente" a "Minuetto", passando per "La costruzione di un amore", "E non finisce mica il cielo", "Il bacio sulla bocca". Cantante, attore e compositore, Lalo Cibelli è entrato nel mondo del musical con "Tosca amore disperato", rilettura dell’opera pucciniana creata da Lucio Dalla. È il cantante del gruppo "Dallabanda" fondato da Roberto Costa dopo la scomparsa del cantautore bolognese. Con lui oggi Sabrina Gasparini, direttrice artistica della rassegna: "Mia Martini – dice – è sempre stata per me una musa a cui ispirarmi". s. m.