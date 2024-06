Gazzotti campione della Chimica. Primo posto ai Giochi nazionali

Fiorano sul tetto d’Italia. Leonardo Gazzotti, diciannovenne fioranese, è campione italiano dei Giochi della Chimica 2023/2024. Dal 24 al 26 maggio, a Fiesole (Firenze), si sono svolte le finali nazionali della prestigiosa competizione, che hanno visto trionfare, in una doppietta tutta modenese, due studenti dell’istituto tecnico-industriale Enrico Fermi: primo classificato Gazzotti, alunno della 5ªC Chimico; medaglia d’argento per Lorenzo Burzi, frequentante la 5ªD del medesimo indirizzo.

Oltre al trofeo individuale, egemonizzato da Modena e provincia, nella classifica a squadre il Fermi si è piazzato in seconda posizione; la formazione a quattro era composta dai due concorrenti già citati e da Gioele Rimondi e Pietro Capitani. Il cammino per essere coronato campione dei Giochi della Chimica non è affatto semplice: circa quattromila studenti – per gli l’I.T.I.S. – erano ai nastri di partenza, e già passare la fase d’istituto e la fase regionale è sinonimo di possedere abilità fuori dal comune. Considerevole è, poi, la complessità della gara conclusiva. Quest’ultima si articola in due prove: i contendenti alla vittoria sono dapprima sottoposti a sessanta domande a crocette, per poi essere chiamati a redigere un elaborato di tre quesiti aperti. Leonardo e Lorenzo, freschi di trionfo, hanno ricevuto la chiamata, da parte della federazione, per le qualificazioni pre-Olimpiche (al termine delle quali verrà selezionato un quartetto che partirà per l’Arabia Saudita, a luglio, in vista delle Olimpiadi della Chimica).

"Sento di aver coronato il percorso dei cinque anni scolastici – commenta Gazzotti, residente a Spezzano e già vincitore della Gara Nazionale della Chimica lo scorso anno –. Sono contento di poter rappresentare la mia scuola e il mio territorio all’interno di questo concorso così celebre, il quale è fortemente sostenuto da numerosi docenti del Fermi; in primis, dalla professoressa Cino, responsabile della sezione Giochi. Tra i molti ringraziamenti che avrei da fare ci tengo a sottolineare, per la disponibilità e per l’aiuto fornitomi, la preside Stefania Giovanetti e i professori della 5ªC".

