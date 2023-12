Gerli, compleanno portafortuna

Fabio Gerli scalpita, il giorno del suo rientro si avvicina anche se la prudenza è d’obbligo e occorre sempre la massima attenzione prima di rimettere in campo un giocatore che proviene da un infortunio. Ma nel caso in cui il centrocampista gialloblù dovesse essere convocato per la trasferta di Cremona, è probabile che uno spezzone di partita lo possa fare. Sarebbe tra l’altro un ritorno particolarmente lieto per lui, visto che il 23 dicembre, giorno della partita in casa dei grigiorossi, Gerli festeggia il proprio compleanno.

Andando indietro di qualche anno, viene in mente un altro compleanno che Gerli festeggiò in campo, in una partita tra l’altro particolarmente positiva. Era appunto il 23 dicembre del 2020, il Modena militava in serie C e in panchina sedeva Mignani. I gialloblù giocavano sul campo del Padova, in quel momento prima in classifica e considerata la squadra più forte del campionato. I canarini riuscirono a vincere uno a zero con gol di Spagnoli. Degli attuali gialloblù erano presenti, oltre a Gerli, il portiere Gagno, Zaro, Pergreffi e Abiuso.