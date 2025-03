Gesti di affetto e solidarietà negli scatti di otto fotografi

Sorrisi complici, mani di bambini che si stringono le une con le altre, scorci sulla natura, gesti di affetto e solidarietà: un racconto per immagini di vita quotidiana che i fotografi restituiscono al pubblico come richiamo alla speranza. Questo il filo conduttore di ‘Quotidiana speranza’, la mostra fotografica promossa dal Gruppo Fotografico Grandangolo e dal settimanale Notizie, nel contesto dell’anno giubilare dedicato al tema della speranza. L’inaugurazione, in Sala Duomo (via Duomo 1) è prevista per sabato alle 11, alla presenza dell’assessore alle Politiche culturali Giuliano Albarani, del vicario generale della Diocesi di Carpi monsignor Gildo Manicardi e di Enrico Genovesi, fotografo e lettore accreditato Fiaf, che nel pomeriggio, alle 15, terrà una conferenza dove presenterà alcuni suoi progetti fotografici.

L’esposizione ospiterà una trentina di progetti fotografici, di Gabriella Ascari, Maurizio Bergianti, Stefania Lasagni, Maurizio Ligabue, Monica Manghi, Gianni Pavarotti, Luciana Poltronieri, Rosaria Valentini. Altro spunto originale della mostra sarà la partecipazione attiva della scuola dell’infanzia ‘Arcobaleno’ di Carpi, grazie a fotografie scattate dai bambini durante le loro attività ludico-ricreative. Uno spazio importante dedicato alla visione della vita quotidiana da una prospettiva diversa, ovvero quella dei più piccoli, innocente e non filtrata da maschere e pregiudizi.

"La nostra idea – dichiara Danilo Baraldi, presidente del Gruppo Fotografico Grandangolo - è che questa mostra possa offrire diversi spunti sul tema della speranza, non necessariamente legati da un filo conduttore, ma che stimolino i visitatori a pensare e a riflettere".

"Nella Bolla di indizione del Giubileo il Papa esorta a riscoprire la speranza anche nei ‘segni dei tempi che il Signore ci offre’. Da qui la necessaria ricerca – spiega Luigi Lamma, direttore di Notizie e dell’ufficio diocesano per le comunicazioni sociali – di modalità espressive della comunicazione con cui veicolare il messaggio della speranza al di fuori del contesto ecclesiale". La guida alla mostra riporta due contributi introduttivi di don Luca Baraldi, responsabile della commissione diocesana di arte sacra, e di Stefania Lasagni, Coordinatrice del Gruppo Fotografico Grandangolo.

m.s.c.