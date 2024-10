Giacobazzi (FI): "Porta a porta, rivedere le modalità di raccolta"

"Non solo la raccolta differenziata va ridiscussa con Hera ma anche l’operatività del sistema di raccolta porta a porta, come viene eseguita e da chi viene eseguita". Riaccende il dibattito sul porta a porta, il capogruppo di Forza Italia Valerio Giacobazzi, che chiama in causa non solo il modello in generale, ma anche la condotta degli addetti, che a volte denota "trascuratezza, perché spesso si raccoglie, sì, ma dimenticando spesso qualcosa, lasciandolo a terra, in bella vista, come fosse un biglietto da visita o l’immagine dei residenti. Evidentemente – registra Barbolini – c’è molto da mettere sul tavolo di Hera nei prossimi incontri, c’è molto da discutere e pretendere visto che noi cittadini versiamo contributi economici di tutto rispetto a fronte ei quali non è migliorata la qualità del servizio. Non siamo solo noi – conclude Barbolini – a dover rispettare le disposizioni vigenti: il rispetto delle prescrizioni vale anche e soprattutto per chi effettua i servizi, senza peraltro dimenticare che Formigine, non solo capoluogo o centro cittadino, ma anche periferia e frazioni che meritano la stessa attenzione del centro".