Giacomo Dondi muore a 23 anni tre giorni dopo l’incidente a Castelfranco (Modena)

Castelfranco Emilia (Modena), 12 luglio 2023 – Ha lottato fino all’ultimo ma il suo cuore, lunedì notte, ha smesso di battere. Non ce l’ha fatta il giovane Giacomo Dondi, il 23enne rimasto coinvolto in un incidente lo scorso venerdì 7 luglio. Dondi, residente a Gaggio di Castelfranco, si è spento nel reparto di terapia intensiva di Baggiovara, dov’era ricoverato dopo essere stato sottoposto ad un delicato intervento.

Lo schianto era avvenuto a poche centinaia di metri dall’abitazione del ragazzo, in via Mavora. Erano circa le 18 di venerdì quando il 23enne è salito in sella alla moto. Pochi attimi dopo lo scontro con un’auto condotta da un 64enne. A seguito dell’urto, il centauro ha impattato infine contro un autocarro guidato da un uomo di 44 anni. Il giovane è stato sbalzato a terra, riportando lesioni gravissime, in particolare agli arti inferiori. Sul posto sono accorsi i sanitari del 118 con automedica e ambulanza e il 23enne è stato poi trasportato d’urgenza all’ospedale di Baggiovara, dove è stato sottoposto ad un intervento per i traumi a una gamba. Le condizioni del ragazzo sono però peggiorate drammaticamente, fino al decesso avvenuto lunedì notte.

Le indagini sull’incidente sono affidate alla Polizia locale: pare che alla base del violento impatto ci sia un’invasione di corsia ma gli accertamenti sono appunto in corso. L’auto contro la quale il 23enne si è schiantato percorreva via Mavora, direzione via Emilia, quando si è scontrata con la moto che veniva dal senso opposto. Choc nella frazione.

Giacomo era cresciuto a Gaggio dove tutti lo conoscevano, essendo anche il figlio di una storica dottoressa del paese. "Siamo rimasti scossi, è una tragedia. Lo conoscevo come conosco tanti ragazzi di Gaggio – afferma il presidente della polisportiva, Angelo Cocchi –. Giacomo frequentava il nostro ambiente con tutti gli amici: era cresciuto qua, fin da bambino. Conservo ancora il suo ricordo, di quando frequentava le scuole elementari. Così come tutti conoscono la sua mamma, stimatissima dottoressa".

Giacomo lascia i genitori e il fratello minore. Sconvolti i tanti amici di Gaggio che hanno appreso subito dell’incidente in cui il 23enne era rimasto coinvolto, sperando fino alla fine che potesse riprendersi. Il sindaco Giovanni Gargano si unisce al cordoglio.