Google Maps fa sbagliare strada: “Danno al turismo, denunciamo”

Tutto è iniziato nel primo pomeriggio di sabato 15 febbraio quando su Google Maps appare la cartina con indicata la chiusura di via Ragazzi del 99, la strada che dalla Santona porta al Centro fondo delle Piane di Mocogno. Luca Ricchi, di Villa Clorè, accortosi dell’errore della mappa, pubblica sui social una scritta in maiuscolo: “Falso, strada aperta, fake news, open road”.

Ma ormai il danno era stato fatto. "Abbiamo segnalato subito l’errore a Google Maps – racconta Luca Ricchi – ma dopo poco Google ha ripubblicato la cartina con l’indicazione della strada chiusa”. In effetti, il giorno prima sulla strada c’era un segnale stradale in mezzo alla carreggiata, pare per un piccolo problema alla griglia di scolo, ma nessuna chiusura. Domenica, una giornata assolata e con neve fresca, tutto era assolutamente nella norma a livello di viabilità, tanto che era stato anche organizzato un torneo sulla neve con la partecipazione di diverse squadre.

"Gli organizzatori hanno avuto un grosso danno – commenta Luca Ricchi – come del resto l’intero comprensorio sciistico”. Nonostante i post sui social e un video che mostrava la strada aperta e perfettamente percorribile, per molti le Piane di Mocogno risultavano isolate, a meno che, salendo da Modena, non si fosse percorsa la strada da Monte Molino di Palagano, che comportava però molti chilometri di viaggio in più. E così molti turisti hanno preferito cambiare destinazione. Il sindaco ha rassicurato i turisti che le strade per Le Piane di Mocogno “sono e saranno praticabili e sicure, per raggiungere la località e godere degli impianti sciistici di discesa, di fondo oltre l’apprezzatissimo parco giochi sulla neve per i bambini”.

w.b.