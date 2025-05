"Grazie ad Aseop ho un futuro"

"Quando mio figlio si è ammalato mi è caduto il mondo addosso – racconta Graziano Mordini –. In quel momento il tuo cervello va in tilt, e rischi di impazzire perché non riesci più a vedere un domani. Io devo tantissimo ad ASEOP ed alla Casa di Fausta, perché ci hanno accolto e aiutato nel momento più difficile della nostra vita. Mio figlio non c’è più ma quest’associazione mi ha ridato un futuro, in un momento in cui un futuro non era ipotizzabile. Oggi mi batto con ASEOP e sono entrato nel consiglio di amministrazione: abbiamo fatto oltre 200 spettacoli in tutt’Italia e continueremo a farne per continuare a dare speranza alle famiglie."