Grigliate benefiche con "Pork Factor"

Da stasera al Campo Sportivo di Concordia prende avvio l’evento "Non è il Pork Factor 2025", manifestazione culinaria che unisce il piacere della tradizione di gustose grigliate all’aria aperta con la solidarietà, grazie all’associazione organizzatrice dell’evento "I fiol d’la schifosa".

Passione e amicizia, grazie a questo gruppo di volontari che da 11 anni porta avanti il progetto, si trasformano in aiuto concreto, dando vita ad una manifestazione benefica il cui ricavato (nel corso degli anni erogati oltre 150mila euro in beneficenza) verrà devoluto a supporto di varie cause locali, tra cui il Policlinico di Modena.

Al. Gr.