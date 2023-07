Guida in stato di ebbrezza, due denunciati a Carpi, uno a Mirandola

Nella notte tra sabato e domenica, i carabinieri di Carpi hanno effettuato nuovi controlli alla circolazione stradale. Fermato il conducente di un’auto, 35enne, il quale, sottoposto ad accertamenti con etilometro, è risultato positivo con un tasso alcolico ben oltre il limite consentito. Poco dopo, per lo stesso motivo, nei guai un 29enne. Sono stati entrambi denunciati per guida in stato di ebbrezza e le rispettive patenti ritirate per la sospensione. A Mirandola, invece, i carabinieri sono intervenuti in Piazza Costituente per movimenti sospetti di una persona nei pressi del parcheggio per le biciclette. Un 44enne è stato trovato in possesso di una cesoia, con la quale aveva rubato una bicicletta, subito restituita. E’ stato denunciato.