Guiglia, approvato il bilancio: "Nessun aumento delle aliquote. Tanti investimenti per il territorio"

È stato approvato nell’ultimo consiglio comunale il bilancio di previsione 2025 – 2027 del Comune di Guiglia. Ad annunciarlo anche via social è stato il sindaco, Iacopo Lagazzi, che spiega tra l’altro: "Non ci sarà alcun aumento delle aliquote, i trasferimenti all’Unione rimangono invariati, non saranno accesi altri mutui e sono previsti tanti investimenti sul territorio. E’ un bilancio che smuove circa 6,5 milioni di euro. Per la parte investimenti, sono svariati i contributi per gli eventi calamitosi che andiamo a mettere in bilancio, in entrata: interventi per ripristino di via Rocchetta, via Castellino (in vari tratti), via Tintoria, via Aldo Moro, via Fernè. Poi, l’ultima parte dei lavori della scuola di Roccamalatina, quelli per il nido di Monteorsello e la prima parte degli interventi di riqualificazione e recupero del castello di Guiglia (fondi Stami per 234.800 euro per il 2025 e altrettanti per il 2026). Nel complesso, per il 2025 parliamo di oltre 2 milioni di investimenti di cui 1,8 milioni in conto capitale, ovvero finanziati da enti terzi, mentre la parte restante risulta cofinanziata dall’amministrazione senza fare ricorso a indebitamento. Sono previsti tra gli investimenti 70.000 euro per la costruzione di ossari cimiteriali. Il nostro bilancio – prosegue Lagazzi – porta nel 2025 un avanzo di 150mila euro che, di questi tempi, e per un comune piccolo come Guiglia, non è certo poca cosa, ed è un elemento che ci tranquillizza. Partendo dal presupposto che vi sono capitoli essenziali ed altri discrezionali, mi preme evidenziare come nessun capitolo sia stato azzerato".

Marco Pederzoli