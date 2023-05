Guiglia dà fiducia a Lagazzi, è bis: "Non scontato, avanti coi progetti"

Iacopo Lagazzi serve il bis a Guiglia e, con una larga maggioranza, si riconferma sindaco. Con il 53,5% dei voti validi (più del 50,92 % di 5 anni fa), Lagazzi e la sua coalizione di centrosinistra ha infatti superato lo sfidante Emiliano Bettelli del centrodestra, che si è fermato al 46,50%. Su 3.852 elettori si sono recati alle urne in 2.053 cittadini. Contenuto il numero delle schede nulle, 25, e di quelle bianche, 15. Questa tornata elettorale ha mostrato nel complesso numeri migliori rispetto a cinque anni fa. Si è infatti recato alle urne il 53,30% degli aventi diritto, rispetto al 50,97% del 2018. Per il sindaco Iacopo Lagazzi, l’esultanza della vittoria è stata momentaneamente strozzata in gola a causa dell’emergenza maltempo. Il primo cittadino, infatti, mentre seguiva lo spoglio delle schede, era impegnato contemporaneamente anche a prendere decisioni, assieme ai suoi colleghi sindaci dell’Unione, sulla giornata straordinaria di chiusura delle scuole, appunto per l’allerta rossa del meteo. "Ma quando si saranno calmate le acque in senso meteorologico – scherza Lagazzi – organizzerò senz’altro un momento di festa. Intanto, dedico questa vittoria alla mia famiglia (anche a mio nonno Gilberto scomparso lo scorso anno!), alle 12 persone della mia lista e a tutti i cittadini che mi hanno aiutato in questi mesi. Ma voglio ricordare anche i cittadini che hanno fatto scelte diverse, perché sono e voglio essere il sindaco di tutti. Voglio insomma che il paese rimanga unito. Se devo guardarmi un attimo indietro, mi aspettavo una riconferma, non foss’altro per tutte le difficoltà affrontate negli ultimi anni e per le criticità che sono venute avanti e per le quali mi sono messo a disposizione. Tuttavia il risultato non è mai scontato, quindi sono molto soddisfatto della riconferma. Ora – conclude Lagazzi – a parte l’emergenza meteo, le prime iniziative su cui lavoreremo saranno la riattivazione del cantiere per la costruzione della scuola di Roccamalatina e la convocazione di un tavolo con Prefettura, Arma dei Carabinieri e proprietario dell’immobile per la ristrutturazione della caserma dei carabinieri". Dall’altra parte, Emiliano Bettelli ha telefonato a Lagazzi per complimentarsi della vittoria: "Non mi pento assolutamente della decisione di essermi candidato. E’ stato un percorso bellissimo a fianco di persone straordinarie. Ringrazio i 936 cittadini che mi hanno dato fiducia. La mia giovane età, molto probabilmente, non ha giocato a mio favore, specialmente in chi non ha avuto modo di conoscermi e di approfondire il progetto politico. Ma continuerò, ora, a guidare la minoranza in consiglio".

Questa la possibile composizione (occorre l’atto di accettazione) del nuovo consiglio, in base alle preferenze. Maggioranza: Lagazzi, Parenti, Rosani, Nadini, Pedretti, Zanantoni, Biagioni, Campus, Bazzani. Minoranza: Bettelli, Rosei, Mariani, Graziosi.

Marco Pederzoli