Gusto e tradizioni: il tortellino torna in piazza

È tutto pronto a Castelfranco Emilia per la 43° edizione della Sagra del tortellino tradizionale, che si svolgerà da giovedì prossimo e fino al 15 settembre in piazza della Vittoria. La location, per la verità, è oggetto di lavori di riqualificazione, ma organizzatori e amministrazione comunale hanno preso ogni accorgimento, come hanno confermato essi stessi, per contenere al massimo i disagi creati dal cantiere. Saranno quindi undici giorni di festa dedicati al tortellino tradizionale, nella città che lo ha visto nascere: come narra la leggenda, proprio qui un oste avrebbe avuto la fortunata ispirazione di questa ricetta, sbirciando dal buco della serratura l’ombelico di una dama. Miti di fondazione a parte, ieri mattina al castello di Panzano è stato come di consueto presentato alla stampa l’intero programma della sagra. Tra gli ospiti, ovviamente, sono stati protagonisti Giovanni Degli Angeli, presidente di La San Nicola (associazione organizzatrice della sagra), il sindaco Giovanni Gargano, la presidente delle Maestre Sfogline, Sergina Caponcelli, e lui, il campione di volley Andrea Sartoretti, Oste 2024 della sagra – il nome della dama sarà rivelato solo all’ultimo, poco prima del corteo storico del 15 settembre – e direttore sportivo del Modena Volley. "La novità della sagra 2024 – spiega Degli Angeli – è quello di preservare ancora una volta la tradizione. Si potrà quindi degustare il vero tortellino tradizionale di Castelfranco Emilia, realizzato esclusivamente con ingredienti di altissima qualità. Ne abbiamo preparati oltre due tonnellate per questo appuntamento. Ringrazio la ventina di sfogline che hanno lavorato come sempre tanto intensamente, coinvolgendo anche quest’anno in un progetto di recupero, come avviene da qualche tempo a questa parte, alcuni reclusi del Forte Urbano". Il campione di pallavolo Andrea Sartorelli, Oste 2024, aggiunge: "Ho aderito subito con grande soddisfazione alla proposta di essere l’Oste 2024 della sagra. Dell’associazione La San Nicola mi hanno colpito immediatamente lo spirito di squadra, di comunità e di aggregazione. Un entusiasmo insomma davvero coinvolgente, che vogliamo mettere anche nel prossimo campionato, dove non partiamo favoriti ma vogliamo senz’altro metterci tutta quella positività, quella carica e quell’energia che ho visto tra gli organizzatori di questo evento".

Il sindaco Giovanni Gargano ha richiamato addirittura i valori delle Olimpiadi per la sagra 2024 del tortellino tradizionale, rilevando: "E’ molto di più di un piatto della nostra tradizione, perché ci parla di pace, solidarietà, fratellanza, rispetto delle diversità". Dunque, si inizia giovedì 5 alle 19 con lo stand gastronomico aperto e l’intrattenimento musicale, dalle 21, del gruppo di ballerini Only Swing dance (programma completo su https://www.lasannicola.it/). Venerdì 6, musicalmente parlando, omaggio a Lucio Dalla, martedì 10 agli 883 e venerdì 13 a Cesare Cremonini. Serate speciali con ospiti d’eccezione: domenica 8 col giornalista Rai Marino Bartoletti; sabato 14 col ritorno dei comici Gigi e Andrea. Marco Pederzoli