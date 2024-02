’Gusto in Musica’ fa il tutto esaurito: "Note e gastronomia, mix vincente"

Se a Modena la musica diventa fonte di ispirazione per la cucina, il successo è assicurato. È questa l’idea, semplice ed efficace, che ha ispirato la rassegna "Il Gusto in Musica", frutto della collaborazione tra il Liceo Musicale Sigonio e l’Istituto Spallanzani, che si è conclusa sabato sera sulle note dell’Elisir d’Amore di Donizetti. La rassegna, che ha voluto coniugare due eccellenze assolute di Modena, città del Belcanto e cuore della Food Valley, ha visto tre concerti che hanno avuto, come filo conduttore, la valorizzazione di periodi storici differenti. Durante le serate, la musica degli studenti del Liceo Musicale è stata accompagnata dalle prelibatezze preparate dagli allievi dell’indirizzo enogastronomico dello Spallanzani.

Dal Rinascimento al Novecento, passando per il Barocco, la rassegna ha permesso agli allievi delle due scuole di approfondire il loro ambito di studi e immergersi nelle ricchezze culinarie del territorio modenese. La serata conclusiva di sabato sera, è stata votata alla tradizione operistica.

"Il filo conduttore dell’ultimo concerto – spiega Francesca Nascetti, referente dell’iniziativa per il Liceo Sigonio – è stata l’opera lirica in tutte le sue declinazioni: gli allievi del Sigonio hanno eseguito brani direttamente tratti dal repertorio operistico, italiano e non, oltre a pezzi strumentali che traggono ispirazione dal mondo del Belcanto. L’accompagnamento enogastronomico dei ragazzi dello Spallanzani è stato eccezionale". Un vero e proprio successo che, molto probabilmente, vedrà una replica nel prossimo anno scolastico.

"Quando si tratta di organizzare eventi di questo tipo – chiarisce Luciana De Sensi, vicepreside dell’Istituto Spallanzani – siamo sempre molto motivati: la gastronomia si sposa con tutte le tematiche che spaziano dal sociale all’arte e l’idea di abbinare cibo e musica è stata immediata. È la seconda volta che progettiamo un’iniziativa che abbina la gastronomia alle note musicali e non vediamo l’ora di progettare quella dell’anno prossimo".

"A conclusione della terza serata della rassegna – le parole della dirigente scolastica del Liceo Sigonio, Cristina Mirabella – il bilancio è molto positivo. In questi mesi, è nata una bella collaborazione tra due istituti scolastici che ha permesso di valorizzare i talenti dei ragazzi e, soprattutto, l’integrazione tra scuola e territorio, mettendo in campo due grandi eccellenze della città di Modena: cibo e musica. Il cibo è ottimo, la musica bellissima: siamo contenti di questa iniziativa, che pensiamo di proseguire con una seconda edizione il prossimo anno scolastico".