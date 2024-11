Hey People, ecco l’evento finale: "Cittadini, uguaglianza e diritti"

Si svolgerà venerdì dalle 9.30 alle 13.30 nella sede della Provincia di Modena in viale Martiri della Libertà, 34 a Modena la conferenza finale del progetto "Hey People!", finanziato dal programma europeo CERV (cittadini, uguaglianza, diritti e valori).

Il progetto, avviato a novembre 2022, ha avuto l’obiettivo di contrastare gli stereotipi di genere, prevalenti nei social media e nella comunicazione online, che influenzano negativamente le scelte professionali e di carriera dei giovani.

Il progetto ha coinvolto sette partner provenienti da Italia, Bulgaria, Spagna, Svezia, Grecia e Germania; in Italia il progetto è stato realizzato da dalla società Aretès, coordinatrice del partenariato, e dalla Provincia di Modena. Importanti anche le testimonianze degli attori locali che hanno partecipato alla realizzazione delle varie iniziative, tra cui Eugenia Bergamaschi della Camera di Commercio di Modena, e Francesca Federzoni presidente della società di ingegneria Politecnica. L’evento di chiusura sarà un’occasione per conoscere i risultati chiave, tra cui, numerosi strumenti formativi e di comunicazione, che possono essere utilizzati per azioni di sensibilizzazione, educazione e comunicazione volte a contrastare gli stereotipi di genere legati ai percorsi professionali e di carriera. L’evento si aprirà con i saluti istituzionali della Provincia di Modena. Seguirà la presentazione dei risultati raggiunti e delle attività realizzate nei diversi paesi partner a cui hanno partecipato circa 300 giovani, tra cui gli studenti del Liceo "Manfredo Fanti" di Carpi. I giovani sono stati coinvolti in molteplici attività tra cui: la sperimentazione del modello formativo, i laboratori volti alla creazione di prodotti di comunicazione in grado di contrastare gli stereotipi di genere nel mercato del lavoro, incontri con "testimonial" e work café, per incoraggiare il confronto tra giovani e operatori del settore mettendo in luce le pratiche di successo.

Ci saranno poi le testimonianze dirette dei giovani che hanno partecipato alla "Challenge Internazionale", finalizzata a premiare i prodotti di comunicazione più originali realizzati dai partecipanti. Momento centrale dell’evento sarà proprio la premiazione dei vincitori, che riceveranno un riconoscimento e un premio dalla Provincia di Modena.