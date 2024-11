"Ho il cartellino facile, devo migliorare"

E’ stato sinora uno degli uomini più positivi e continui in questa controversa prima parte del campionato del Modena. Antonio Palumbo ha dato una sua versione su cosa sia cambiato dalla gestione Bisoli a quella di Mandelli. "Credo che a livello di mentalità e di modo di lavorare non sia cambiato molto. La mia posizione in campo? Anche sotto questo punto di vista non ci sono stati grandi sconvolgimenti, ma in ogni caso io mi adatto in qualsiasi posizione il mister voglia farmi giocare". Scontato chiedergli anche come la squadra abbia vissuto la settimana prima della gara con la Carrerese, caratterizzata dal cambio di allenatore: " Intanto un po’ di dispiacere, quando va via un tecnico succede che c’è uno che paga un po’ per tutti ma non è mai colpa di una sola persona quando le cose non vanno. E’ certo che come giocatore in una situazione così qualche esame di coscienza sei portato a farlo". Da ormai parecchie giornate Palumbo è in diffida, e quindi gli si domanda se la cosa un po’ lo condizioni prima di scendere in campo: "Cerco di non pensarci troppo. Poi il prossimo giallo quando arriva arriva. Dai, diciamo che adesso cerco di protestare un po’ di meno. E quando mi ammoniscono durante una gara cerco di essre attento ancora di più, non mi va di lasciare la squadra in dieci. Devo trattenermi di più dal parlare con gli arbitri, ho preso qualche cartellino evitabile e in ogni caso adesso non si può dire quasi più nulla, a Cesena mi hanno ammonito quasi per niente". La sosta porterà al pieno recupero di giocatori importanti: "Beh, stiamo parlando di calciatori che ovunque sono stati hanno fatto la differenza. Defrel non lo calcolo nemmeno, lui questa differenza la faceva nella categoria superiore... Per Mendes e Caso vale lo stesso discorso, in ogni squadra hanno sempre fatto fare il salto di qualità. Vedremo dove arriveremo anche con il loro apporto". L’ambizione di un calciatore talentuoso come Palumbo è ovviamente la serie A, categoria che lui ha solo... assaggiato per pochi minuti alla Sampdoria: "Se arriverà questa opportunità non lo so, e scontato che un po’ tutti lavoriamo per arrivare il più in alto possibile e nel caso vorrei farmi trovare pronto. Io un uomo mercato? Non ci penso, le mie energie ora sono tutte concentrate sul Modena e voglio fare il massimo per questa squadra".

Alessandro Bedoni