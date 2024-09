Hockey Pista, bilancio sufficiente. Mirandola perde ma con onore

Parte con un bilancio tutto sommato sufficiente, la stagione 2024/25 dell’hockey Pista modenese, anche se la prima squadra dell’Amatori 1945 Modena si è limitata ad osservare le avversarie in pista nella prima giornata del girone di qualificazione della Coppa Italia di A2. Ci ha pensato la matricola Pico Mirandola a tenere alto il blasone modenese, pur perdendo in casa con il quotato Correggio: il risultato finale però, è abbastanza ingiusto per la squadra di Iallacci, che contro una formazione decisamente più esperta, e tecnicamente superiore, ha saputo per larghi tratti giocare alla pari.

In A2 però, non puoi fallire buone occasioni da rete, e poi non finire punito come è successo a De Stefano e compagni, ma la sensazione è stata comunque positiva, con buoni segnali, che sicuramente serviranno a dare maggior fiducia alla squadra. Molto peggio è andata alla formazione di serie B della Pico Mirandola, che all’esordio in Coppa Italia ha subito quattro reti per tempo da una impietosa Scandianese, che non ha avuto difficoltà a contenere gli sterili attacchi dei giovanissimi di Moschetti. L’unico risultato positivo della giornata arriva così da Pesaro, dove la seconda squadra dell’Amatori 1945 porta via l’intera posta in palio con un calcistico 1-0, frutto della rete di Davide Ombelli, classe 2009, a quattro minuti dalla fine.

I RISULTATI. COPPA ITALIA A2, 1^G.: Scandiano – Seregno 4-1; Pico Mirandola – Correggio 1-4; riposava: Amatori Modena.

CLASSIFICA: Correggio e Scandiano punti 3, Amatori (*), Seregno e Pico 0. COPPA ITALIA B, 1^G.: Scandianese – Pico Mirandola 8-0; Amatori Pesaro – Amatori Modena 0-1; Riposava: Correggio.

Riccardo Cavazzoni