I grandi scrittori con i re dei fornelli Torna la magia di ’Autori in Vigna’

Cinque serate per raccontare il territorio tra parole ed enogastronomia: torna per il secondo anno ’Autori in Vigna’, la rassegna che celebra letteratura, convivialità e buon cibo. Quest’anno con cinque appuntamenti, che vedranno ospiti d’eccezione raccontare e raccontarsi all’interno della splendida cornice dell’Acetaia Villa San Donnino. Da giovedì 8 giugno dalle 19.45 per quattro giovedì, e con una serata finale sabato 1 luglio, si succederanno grandissimi nomi del panorama editoriale italiano contemporaneo per condividere aneddoti ed esperienze con gli ospiti, parlando non solo dei propri romanzi ma anche di come vivono il mestiere della scrittura. Il tutto accolti dall’abbraccio delle vigne, davanti a un menu speciale, creato su misura per ognuno di loro da uno chef del Consorzio Modena a Tavola. Durante il corso delle serate gli chef proporranno una loro interpretazione dei prodotti tipici del territorio, per declinare i sapori modenesi e presentare un menu a chilometro zero, con qualche sperimentazione, arricchito dall’abbinamento ad altrettante selezionate cantine, anch’esse protagoniste dei cinque menu proposti. L’unione perfetta tra l’anima e la gola è infatti la filosofia del Consorzio, pietra portante di tutte le iniziative gastronomiche sul territorio modenese e in molti eventi su tutto il territorio nazionale. "Dopo una bellissima prima edizione, – ha spiegato Stefano Corghi (nella foto), presidente del Consorzio Modena a Tavola – quest’anno proponiamo una nuova serie di incontri allargando lo sguardo. Arricchiremo la rassegna di contenuti sia letterari che culinari, con al centro Modena e i suoi prodotti". Partenza in grande stile l’8 giugno con un ospite d’eccezione: lo scrittore e giornalista Carlo Lucarelli che sarà accompagnato dalla chef Anna Maria Barbieri del ristorante Antica Moka. A seguire il 15 giugno Felicia Kingsley, scrittrice e architetto carpigiana, che sarà affiancata dallo chef Davide Forghieri di Osteria Emilia. Si prosegue il 22 giugno con le parole di Giuliano Pasini, romanziere nato a Vignola e cresciuto a Zocca, affiancato da Emilio Barbieri, chef di Strada Facendo. Il 28 giugno è la volta di Sara Rattaro, docente e scrittrice, assieme allo chef Simone Guerra de La Busa. Infine, chiude la rassegna Marcello Simoni, scrittore, archeologo, ricercatore storico e saggista, che sabato 1 luglio sarà accompagnato dallo chef Stefano Corghi, de Il luppolo e l’uva. Le serate, con il contribuito di Bper Banca e il patrocinio del Comune di Modena, si svolgeranno all’Acetaia Villa San Donnino, situata a pochi chilometri da Modena, in via Medicine 251.

Sofia Silingardi