I neroverdi a Milano contro l’Inter

A Milano la Primavera capolista difende il suo primato dall’assalto dell’Inter. Freschi di promozione ai quarti di Coppa Italia, ottenuta battendo il Verona, i ragazzi di Bigica cercano altri punti oggi alle 18 al cospetto dei nerazzurri, che al sesto posto in classifica ‘chiudono’ la griglia playoff ma non possono permettersi passi falsi. Come non se li può permettere il Sassuolo che comanda la classifica ma è ‘a tiro’ della Roma che insegue due punti sotto i neroverdi e oggi affronta il Torino. Siretta su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre.