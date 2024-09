I Ramblers tornano a casa . E c’è un chitarra latina

"Riportando tutto a casa", come il titolo del loro album, pubblicato nel 1994, i Modena City Ramblers (nella foto) saranno protagonisti venerdì 30 alla festa Pd presso l’Ippodromo di Modena: anche trent’anni dopo, il loro combat folk è sempre intessuto di passione e di energia. Fra gli spettacoli della festa, mercoledì 28 Auroro Borealo e Ruggero de I Timidi leggono "Libri brutti", giovedì 29 le "Storie per la fine del mondo" di Massimiliano Loizzi, volto del Terzo Segreto di Satira, venerdì 30 "We love jazz" con il pianista Emiliano Pintori e la band composta da Enrico Lazzarini, Francesco Coppola e Federico Sportelli, sabato 31 il cantautorato elettronico di N.A.I.P. (Nessun artista in particolare), ovvero Michelangelo Mercuri, e domenica 1° settembre tante risate con Duilio Pizzocchi e la Metallurgica Viganò.

Farà incontrare la poesia di Borges con la musica di Piazzolla il nuovo appuntamento del "Poesia Festival", venerdì 30 alle 21 a Pavullo: introdotta da Roberto Alperoli, la serata proporrà letture e interventi musicali, con Celeste Gugliandolo, Alberto Fantino, Angelo Vinai e Maurizio Baudino. E con Simone Onnis, mercoledì 28 nel cortile d’onore del Palazzo dei Pio, si concluderà la "Guitar week" di Carpi: si è formato con il chitarrista venezuelano Alirio Diaz e il suo concerto sarà dedicato soprattutto a brani di compositori latini, come lo spagnolo Francisco Tarrega e il paraguaiano Agustin Barrios Mangorè.

