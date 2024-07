"Ieri, Oggi, Carani", docuserie all’ultimo atto

Durante la presentazione della prima stagione teatrale del Teatro Carani dopo la riapertura del 2024, in programma questa sera a partire dalle 18,30 in teatro, si terrà anche la première dell’ultima puntata di ‘Ieri, Oggi, Carani’. Si tratta del sesto e ultimo episodio della docuserie prodotta da TILT Associazione Giovanile APS e Comune di Sassuolo con il sostegno della Fondazione di Modena e della Regione Emilia-Romagna che ha messo in scena lo straordinario mondo culturale di cui faceva parte il Carani, dove in 90 anni di storia oltre 10milioni di spettatori hanno pianto, riso e si sono emozionate attraverso una prospettiva inedita, che unisce una parte di fiction narrata dalla giornalista RAI Gloria Aura Bortolini alle voci di Nek, Alberto Bertoli, Leone Magiera, Daniele Rubboli, Raina Kabaivanska, Adua Veroni, Paolo Dal Bon, lo storico proiezionista Ruggero Casolari e Caterina Caselli. L’ultima puntata della docuserie chiude, in un certo senso, il cerchio, e racconta della nascita dell’idea di riaprire il Teatro Carani lanciata nel 2018 tramite le voci della Presidente della Fondazione Teatro Carani Claudia Borelli e dei vicepresidenti Luca Mussini e Franco Stefani - che hanno affidato la direzione artistica a Corrado Abbati - oltre che la fase progettuale e i lavori del cantiere illustrati dal direttore dei lavori e dei progettisti.