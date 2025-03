Il 2 aprile la posa della prima pietra del nuovo centro sportivo canarino

Il 2 aprile 2025 sarà una giornata storica per il Modena F.C.. Alle ore 11 si terrà la cerimonia di posa della prima pietra del nuovo centro sportivo della società gialloblù, situato a Bagazzano di Nonantola. In questa occasione verrà anche annunciato il nome ufficiale del complesso, un’infrastruttura all’avanguardia destinata a diventare un punto di riferimento per il club e il territorio. Un progetto ambizioso per il futuro del Modena FC.

Il nuovo centro sportivo, noto finora con il nome provvisorio e scontato di “Modenello”, si estenderà su un’area di oltre 74 ettari e sarà dotato di quattro campi da calcio. Tra questi, spicca una “mini arena” con 250 posti a sedere, destinata alle partite della formazione Primavera e ad altri eventi sportivi.

L’edificio principale del complesso ospiterà numerosi servizi e strutture di ultima generazione. Al piano terra saranno presenti una reception, una palestra, sale per visite mediche, fisioterapia, idroterapia e massaggi, oltre agli spogliatoi, alla lavanderia e al magazzino. Il piano superiore sarà invece dedicato agli uffici amministrativi, a una sala stampa e a un’area ristoro per i dipendenti e lo staff tecnico.

La cerimonia darà l’avvio ufficiale dei lavori, con l’obiettivo di dotare il Modena FC di infrastrutture moderne e funzionali. Questo nuovo centro sportivo rappresenta un passo fondamentale per la crescita del club, che potrà così migliorare la preparazione atletica della prima squadra e sviluppare ulteriormente il settore giovanile.