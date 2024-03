Il candidato Prandi alle frazioni:: "Più sicurezza e manutenzioni"

Le frazioni al centro del programma di Maurizio Prandi, candidato sindaco del centrodestra di Formigine, che proprio a Colombaro e Magreta ha tenuto le sue prime iniziative di confronto con i cittadini: l’obiettivo è elaborare un progetto partecipato "che possa scrivere, insieme alla cittadinanza, il futuro del territorio. Nel corso dei primi due incontri – spiega Prandi - abbiamo raccolto le tante esigenze esposte e le consideriamo parte integrante dell’attività necessaria per il nostro paese, constatando anche il senso di abbandono e la poca considerazione delle problematiche delle frazioni da parte delle amministrazioni che si sono succedute". A Colombaro sono emerse diverse tematiche: dalla necessità di rifacimento dei marciapiedi e dell’illuminazione, che in alcune strade funziona a giorni alterni e in altre manca, alla manutenzione del verde pubblico e delle strade, "ma – aggiunge Prendi - mancano anche il progetto di riqualificazione/ristrutturazione delle ex scuole e manca soprattutto un servizio di Guardia Medica". E se in entrambi i centri è forte l’attenzione per la sicurezza, rispetto alla quale Prandi propone una maggiore presenza della polizia locale e il ripristino del ’vigile di quartiere’, a Magreta l’esponente del centrodestra formiginese ha evidenziato la necessità di ovviare al pessimo stato di manutenzione dei marciapiedi, alla situazione dei parchi e al problema dei mezzi pesanti che attraversano il centro. I prossimi incontri con le frazioni mercoledi prossimo a Corlo e lunedi 8 aprile a Casinalbo.

