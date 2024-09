Il cantautore Zanni sul palco della rassegna ’Vous avez dit folk?’

Un grande riconoscimento all’estero, nel prossimo fine settimana, per la musica cantautorale modenese.

Da venerdì a domenica, infatti, il nostro cantautore Roberto Zanni sarà tra i protagonisti, in Francia, della rassegna internazionale ’Vous avez dit folk?’ organizzato dalla Compagnie Errance, che si svolgerà nel piccolo comune di Les Maret, nella regione di Seine et Marne, a un centinaio di chilometri da Parigi. In questa edizione 2024 il festival è dedicato agli autori-compositori che portano e cantano storie, paesaggi e genti diverse da diverse parti del pianeta. Oltre a Zanni, parteciperanno alla kermesse due cantautrici italiane, Eleonora Visciglio e la napoletana Miarianela Siani, i francesi Pascale Evarde e Manou Plagnol, il messicano Jonathan Mijangos Medina e i duo italofrancesi Nomade (composti dalla modenese, da tempo in Francia, Simona Morini e da Tithouan Féron, che hanno avuto un ruolo importante nell’organizzazione del festival) e Les Cocos Bohémes.

Roberto Zanni si esibirà in tutte e tre le serate, accompagnato dalla sua chitarra e da un’orchestra, portando sul palco otto brani del suo repertorio, tra cui ’Trent’an’, la canzone che gli è valsa la vittoria, nel 2013, della prima edizione del Premio Pierangelo Bertoli e alcuni pezzi tratti dal suo cd ’Nonostante tutto’, uscito nel 2015. Questo invito francese lo pone ancora di più all’attenzione della musica cantautorale modenese, che conta in questo momento storico più di un valido rappresentante.

a.b.